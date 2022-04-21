Плановые отключения в Мурманске на 21 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 апреля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 19 апреля до 15.00 21 апреля - ул. Капитана Орликовой, 23;
с 9.00 20 апреля до 15.00 21 апреля - ул. Капитана Орликовой, 20, 21, 24, 25;
с 9.00 19 апреля до 17.00 21 апреля - ул. Радищева, 19;
с 9.00 20 апреля до 15.00 22 апреля - ул. Капитана Орликовой, 34.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 36, 38.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Олега Кошевого, 6 корп. 2; ул. Капитана Буркова, 41; ул. Самойловой, 5; ул. Аскольдовцев, 27;
10.00 — 16.00 - пер. Русанова, 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.