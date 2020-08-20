Плановые отключения в Мурманске на 21 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 августа.

Ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 24 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной ТЦ «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 18 августа по 24 августа – опрессовка тепловых сетей от Центральной котельной – 332 дома;

с 8.00 18 августа до 24.00 24 августа – опрессовка тепловых сетей от ЦТП «просп. Кирова 31б» – 7 домов;

с 8.00 18 августа до 24.00 24 августа – опрессовка тепловых сетей от ЦТП «ул. Генералова, 2а» – 16 домов.

От горячего водоснабжения:

с 19 августа - до выполнения работ 21 августа - ул. Капитана Пономарева, 9 (корп. 1 и 2).

с 9.00 17 августа - до выполнения работ 24 августа – Театральный бульвар, 7;

с 9.00 20 августа до 16.00 21 августа – просп. Кольский, 33, 39;

с 9.00 20 августа до выполнения работ 21 августа – ул. Капитана Буркова, 29;

с 15.50 20 августа до 17.00 21августа – пр-д. Связи, 7; ул. Капитана Маклакова, 26; ул. Полярные Зори, 17 (корп. 3);

9.00 – 16.00 - ул. Крупской, 40а, 60, 62, 64, 66, 68.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Полярные Зори, 24

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.