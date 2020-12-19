Плановые отключения в Мурманске на 21 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 декабря.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 21 декабря до выполнения работ 22 декабря - ул. Героев Рыбачьего, 69, 71; ул. Шабалина, 3, 5, 61.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.00 - ул. Загородная, 7; ул. Пищевиков, 5, 7, 9;
9.00 – 17.00 - ул. Ломоносова, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11; ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 11;
9.00 – 20.00 - ул. Капустина, 3, 4; ул. Анатолия Бредова, 17, 19; ул. Свердлова, 40 к1, 40 корп. 2, 40 корп. 3, 40 корп. 4, 40 корп. 5.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.