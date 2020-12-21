Плановые отключения в Мурманске на 21 декабря

Д.О Вернер Ой, и это Вы сами, без ОНФ, пошли за правдой? Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес по-мурмански: Грязное дело»

Д.О. Вернер Забыли про ДАТЧИКИ на текущих крышах, бездействие Администрации и её бессилие в БОРЬБЕ с УКашками... За примерами - обращайтесь. Комментарий к новости: Полпред Президента Александр Гуцан положительно отметил работу по АПК «Безопасный город» в Мурманской области