Плановые отключения в Мурманске на 21 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 декабря.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 20 декабря до 16.00 24 декабря – просп. Кольский, 218, 220, 222.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Баумана, 47а;

10.00 – 17.00 - ул. Трудовых Резервов, 13.

От газоснабжения:

7.00 – 16.00 - ул. Ломоносова, 7 корп. 1: просп. Кирова, 26; ул. Челюскинцев, 9, 11; ул. Чумбарова-Лучинского, 50; ул. Александрова, 40; просп. Героев-североморцев, 58.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.