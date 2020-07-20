Плановые отключения в Мурманске на 21 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 июля.
Ремонт котельной:
с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;
с 15 июля по 28 июля - плановый ремонт (полная остановка) котельной мкр. Абрам-Мыс – 16 домов;
с 21 июля по 3 августа - плановый ремонт (полная остановка) Южной котельной – 564 дома.
Опрессовка тепловых сетей:
с 21 июля по 24 июля - опрессовка тепловых сетей от котельной «Роста» - 114 домов.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 20.00 - ул. Адмирала Лобова, 51, 53, 55, 57;
с 9.00 – до выполнения - ул. Молодёжная (жилой район Росляково), 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19;
9.00 –23.00 - ул. Халатина, 11, 13, 15; ул. Чумбарова-Лучинского, 12.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Аскольдовцев, 25; переулок Дальний, 1, 7, 9, 10, 12, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.