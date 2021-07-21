Плановые отключения в Мурманске на 21 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 12 июля до выполнения 25 июля - плановый ремонт Дизельной котельной (п. Дровяное) (МУП «Мурманская управляющая компания») – 4 дома;

с 13 июля до выполнения 26 июля - плановый ремонт Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 дома;

с 13 июля до выполнения 26 июля - плановый ремонт от котельной ТЦ «Росляково -1» (филиал АО «МЭС» «Североморская теплосеть») - 67 домов;

с 14 июля до выполнения 27 июля - плановый ремонт котельной мкр. Абрам-Мыс (АО «МЭС») – 16 домов.

От холодного водоснабжения:

8.30 — 21.00 - ул. Старостина, 4, 6, 8, 10;

9.00 — 13.00 - ул. Александра Невского, 6, 55; ш. Нижнеростинское, 39, 77.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ш. Североморское (Росляково), 8;

10.00 — 15.00 - ул. Новое Плато, 10.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - пер. Брянский, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 8, 9; ул. Адмирала Лобова, 46, 48; ул. Набережная, 13, 14, 15, 4, 7, 7а, 8; ул. Нижняя Роста, 60, 61, 61, 63; ул. Торцева, 1, 1а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.