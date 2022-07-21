Плановые отключения в Мурманске на 21 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 12 июля до выполнения работ 25 июля – плановый ремонт котельной «Восточная» - 721 дом;

с 13 июля до выполнения работ 26 июля – плановый ремонт котельной «Абрам-Мыс» - 19 домов;

с 13 июля до выполнения работ 26 июля – плановый ремонт котельной «Росляково-1» - 41 дом;

с 20 июля до выполнения работ 2 августа – плановый ремонт котельной «Роста» - 144 дома.

Опрессовка теплосети котельной:

с 20 июля до выполнения работ 21 июля – опрессовка тепловой сети ЦТП «Северная Промзона» - 11 домов.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 19 июля до 23.59 21 июля - просп. Кирова, 31, 31а; ул. Зелёная, 47, 47а; ул. Каменная, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3.

с 13.00 20 июля до 17.00 22 июля – просп. Ленина, 80; ул. Комсомольская, 4, 6; ул. Самойловой, 7, 16.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Свердлова, 40 корп. 1, 40 корп. 3, 40 корп. 4, 40 корп. 5;

9.00 – 18.00 - пр-д. Ледокольный, 27, 29, 31; переулок Якорный, 4а, 6, 6а, 14, 16, 18/33;

16.00 – 18.00 - ул. Свердлова, 40 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

с 20.00 20 июля до 2.00 21 июля - ул. Промышленная, 4 корп. 1, 10, 13, 15, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28;

9.00 – 17.00 - ул. Гарнизонная, 1, 20; ул. Прибрежная, 1, 23, 25.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ш. Североморское (жилой район Росляково), 12;

10.00 – 13.00 - ул. Инженерная, 5;

10.00 – 16.00 - ул. Адмирала Ушакова, 8.

От электроснабжения:

0.00 – 7.00 – просп. Ленина, 90, 94; Рыбный проезд, 8; ул. Володарского, 10; ул. Октябрьская, 9.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.