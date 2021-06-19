ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Что же такое женская жизнь?VI Арктический фестиваль «Териберка» перенесён на август 2021 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)19.06.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 21 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 15 июня  до выполнения 21 июня  – опрессовка тепловой сети котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома;

с 21 июня по 24 июня - опрессовка тепловой сети котельной «Роста» (АО «МЭС») – 114 домов;

с 22 июня по 28 июня - опрессовка тепловой сети Восточной котельной - 458 домов;

с 22 июня до выполнения 28 июня - опрессовка тепловой сети Восточной котельной - 458 домов;

с 22 июня до выполнения 28 июня - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2 Новое плато» - 32 дома;

с 22 июня до выполнения 28 июня - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2а Больничный городок» - 114 домов.

Ремонт теплосетей и ТЦ:

с 8 июня до выполнения 21 июня  – плановый ремонт ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС») – 12 домов;

с 15 июня  до выполнения 28 июня  – плановый ремонт тепловой сети котельной «Угольная» (МУП «МУК») – 3 дома.

Промывка тепловых сетей:

с 14 июня до выполнения 17 июня – промывка тепловых сетей ТЦ «Росляково-1» (АО «МЭС») – 67 домов.

От горячего водоснабжения:

с 4 00 17 июня до выполнения работ 21 июня - ул. Самоловой, 3;

9 00 – 17 00 –осп. Ленина, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 31, 31а; ул. Полярные Зори, 2, 4, 6, 8, 10, 13 ул. Генерала Журбы,4, 6, 6а, 10, 12; ул. Гвардейская, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17.

От холодного водоснабжения:

9 00 – 13 00 - ул. Гвардейская, 24.

От электроснабжения:

с 9 00 21 июня до выполнения работ - ул. Адмирала Лобова, 35, 37; ул. Нахимова, 17, 25, 27.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ситуация на рынке труда Мурманской области: самые востребованные работники и высокие зарплаты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

павел
16.06.21 12:31
Судя по тому, что написала Бурак (Смирнова), ее и близко нельзя подпускать к детям.
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
Простачок
11.06.21 21:01
Прочитав прямую и честную критику Бурака (Смирнова) Ю. Г., заместителя директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", понял, что глубоко ошибался в своих оценках справедливой системы правосудия н
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
11.06.21 15:53
Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя и некто под именем-псевдонимом "Простачок"! Позволю себе, практикующему учителю и большому специалисту в области педагогики, высказать свое мнение и мнени
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире14:30«Маленький большой герой». Полнометражный мультфильм (6+)16:35«Осенние сны». Художественный фильм (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,44%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 71 копейку, доллар потерял 28 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманском филиале «Россети Северо-Запад» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Госдума поддержала во втором чтении законопроект о прибрежном рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика