Плановые отключения в Мурманске на 21 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 15 июня до выполнения 21 июня – опрессовка тепловой сети котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома;

с 21 июня по 24 июня - опрессовка тепловой сети котельной «Роста» (АО «МЭС») – 114 домов;

с 22 июня по 28 июня - опрессовка тепловой сети Восточной котельной - 458 домов;

с 22 июня до выполнения 28 июня - опрессовка тепловой сети Восточной котельной - 458 домов;

с 22 июня до выполнения 28 июня - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2 Новое плато» - 32 дома;

с 22 июня до выполнения 28 июня - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2а Больничный городок» - 114 домов.

Ремонт теплосетей и ТЦ:

с 8 июня до выполнения 21 июня – плановый ремонт ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС») – 12 домов;

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт тепловой сети котельной «Угольная» (МУП «МУК») – 3 дома.

Промывка тепловых сетей:

с 14 июня до выполнения 17 июня – промывка тепловых сетей ТЦ «Росляково-1» (АО «МЭС») – 67 домов.

От горячего водоснабжения:

с 4 00 17 июня до выполнения работ 21 июня - ул. Самоловой, 3;

9 00 – 17 00 –осп. Ленина, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 31, 31а; ул. Полярные Зори, 2, 4, 6, 8, 10, 13 ул. Генерала Журбы,4, 6, 6а, 10, 12; ул. Гвардейская, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17.

От холодного водоснабжения:

9 00 – 13 00 - ул. Гвардейская, 24.

От электроснабжения:

с 9 00 21 июня до выполнения работ - ул. Адмирала Лобова, 35, 37; ул. Нахимова, 17, 25, 27.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.