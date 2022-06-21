Плановые отключения в Мурманске на 21 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 июня.
Опрессовка теплосети котельной:
18 июня до выполнения 27 июня – опрессовка теплосети котельной «Восточная» (АО «МТЭЦ») – 721 дом;
с 20 июня до выполнения 23 июня – опрессовка теплосети котельной «Северная» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона – 464 дома;
с 21 июня до выполнения 27 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Новое Плато» после окончания отопительного сезона – 34 дома;
с 21 июня до выполнения 27 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Больничный городок» после окончания отопительного сезона – 145 домов.
Плановый ремонт котельной:
с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») – 3 дома;
с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») – 3 дома.
с 21 июня до выполнения 4 июля – плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») – 8 домов.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 14.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 25.
От холодного водоснабжения:
10.00 – 16.00 - ул. Александрова, 34 корп. 1;
13.00 – 17.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 7, 11, 19; ул. Аскольдовцев, 12.
От газоснабжения:
10.00 – 16.00 - ул. Халатина, 23.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.