Плановые отключения в Мурманске на 21 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 мая.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 14.00 – просп. Кольский, 101; ул. Зои Космодемьянской, 22, 24, 30; ул. Капитана Орликовой, 31; ул. Советская, 21; ул. Шабалина, 35.
От горячего водоснабжения:
с 10.00 19 мая до 16.00 21 мая - ул. Зои Космодемьянской, 34, 36;
с 9.00 20 мая до 16.00 21 мая - ул. Зои Космодемьянской, 30, 32;
с 9.00 20 мая до 16.00 22 мая - ул. Капитана Орликовой, 10, 11, 12;
с 10.00 20 мая до 17.00 22 мая - ул. Шмидта, 21;
9.00 – 13.00 - ул. Капитана Маклакова, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; ул. Мира, 27; ул. Скальная, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 15а; ул. Старостина, 45, 49.
От холодного водоснабжения:
9.30 – 20.00 - ул. Карла Маркса, 16; ул. Володарского, 13.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 16, 19, 31; ул. Советская, 21; ул. Книповича, 41, 42; ул. Халатина, 23; ул. Павлика Морозова, 5 корп.3; ул. Жуковского, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18; ул. Нахимова, 6, 8, 10.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.