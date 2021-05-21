Плановые отключения в Мурманске на 21 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 мая.

От газоснабжения:

10.00 – 16.30 -, ул. Морская, 11; ул. Капитана Буркова, 41, 43; росп. Ленина, 76; ул. Самойловой, 3; ул. Аскольдовцев, 27

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.