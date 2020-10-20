Плановые отключения в Мурманске на 21 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 35, 37, 39, 43, 43а, 49, 51, 53, 56, 58; ул. Александра Невского, 88, 90, 92, 94, 96, 98; ул. Гагарина, 18, 20, 22, 24, 45, 47 корп. 1, 47 корп. 2, 49; ул. Гаджиева, 2/47, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16; ул. Кирпичная, 3, 6, 8, 12.

От горячего водоснабжения:

с 8.30 19 октября - до 17.00 23 октября - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 2;

9.00 – 15.00 - ул. Мира, 4 корп. 1.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 12.00 - ул. Рылеева, 2, 3, 4, 5; ул. Радищева, 48;

с 9.00 21 октября до выполнения работ - ул. Школьная (п. Росляково), 5, 5 корп. 2.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Полярный Круг, 1, 2, 3; Театральный бульвар, 8; ул. Подстаницкого, 18; ул. Челюскинцев, 18/20, 20; ул. Николаева, 15.

От электроснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Александра Невского, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.