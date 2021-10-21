Плановые отключения в Мурманске на 21 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 октября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 20 октября до 17.00 22 октября – просп. Кольский, 24, 58; ул. Зои Космодемьянской, 26, 28;
с 9.30 20 октября до 17.00 22. Октября - ул. Заводская (р-н. Росляково), 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 9, 11, 13; ул. Зелёная (р-н. Росляково), 1.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 23.59 - ул. Полярные Зори, 21 корп. 1, 23.
От газоснабжения:
10.00 – 15.00 - ул. Полярный Круг, 2, 3; б-р. Театральный, 8; ул. Подстаницкого, 18; ул. Челюскинцев, 18/20, 20; ул. Адмирала Лобова, 49/17;
10.00 – 16.00 - ул. Хлобыстова, 29.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.