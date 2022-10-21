Плановые отключения в Мурманске на 21 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 46, 48, 50; ул. Жуковского, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18; ул. Набережная, 1/2, 3, 3а, 7, 7а, 13, 15; ул. Нахимова, 6, 8, 10; ул. Торцева, 1.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 19 октября до 16.00 21 октября - пер. Якорный, 16; пр-д. Ледокольный, 29;

с 9.00 20 октября до 14.00 21 октября - ул. Зои Космодемьянской, 12, 14.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Свердлова, 74, 76.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Полярный Круг, 4, 6, 8; ул. Николаева, 4;

10.00 — 16.00 - ул. Зелёная, 80.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Гвардейская, 12 корп. 2; ул. Максима Горького, 2/12; ул. Свердлова, 56; ул. Челюскинцев, 21а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.