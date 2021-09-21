Плановые отключения в Мурманске на 21 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 сентября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Радищева, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59; ул. Рылеева, 2, 4, 5; ул. Чехова, 4, 6.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 20 сентября до 15.00 22 сентября - ул. Зои Космодемьянской, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 27, 29; ул. Морская, 5.

От холодного и горячего водоснабжения:

8.30 – 23.00 - ул. Карла Либкнехта, 9, 11; просп. Ленина, 100;

9.00 – 16.00 - ул. Шабалина, 19, 21;

9.30 – 16.0 -, ул. Баумана, 53, 55, 57, 59.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 16.00 – просп. Кольский, 55.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.