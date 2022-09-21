Плановые отключения в Мурманске на 21 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Гаджиева, 9, 11, 13.
От горячего водоснабжения:
с 10.00 19 сентября до 17.00 22 сентября - ул. Зои Космодемьянской, 1;
с 9.00 21 сентября до выполнения работ 10 октября - ул. Капитана Буркова, 23.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Старостина, 59 корп. 1; ул. Мира, 2 корп. 1, 2 корп. 2.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 18.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Ломоносова, 10 корп. 1, 12; просп. Ленина, 46, 48, 62/11.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 – просп. Героев-североморцев, 66/19;
13.00 — 17.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 5.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.