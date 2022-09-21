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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 21 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 сентября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Гаджиева, 9, 11, 13.

От горячего водоснабжения:

с 10.00 19 сентября до 17.00 22 сентября - ул. Зои Космодемьянской, 1;

с 9.00 21 сентября до выполнения работ 10 октября -  ул. Капитана Буркова, 23.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Старостина, 59 корп. 1; ул. Мира, 2 корп. 1, 2 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 18.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Ломоносова, 10 корп. 1, 12; просп. Ленина, 46, 48, 62/11.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 – просп.  Героев-североморцев, 66/19;

13.00 — 17.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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