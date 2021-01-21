Плановые отключения в Мурманске на 21 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 19 января до 17.00 21 января - ул. Шабалина, 39, 41;
с 9.00 20 января до 16.00 22 января - ул. Олега Кошевого, 6 корп. 1.
От горячего и холодного водоснабжения:
с 9.00 21 января до выполнения работ - ул. Коминтерна, 16, 18.
От газоснабжения:
10.00 – 16.00 - ул. Баумана, 4, 6; ул. Трудовых Резервов, 6, 13; ул. Володарского, 2б, 2/12; ул. Хлобыстова, 16 корп. 2, 16 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.