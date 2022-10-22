Плановые отключения в Мурманске на 22-24 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 октября.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 19.00 - ул. Куйбышева, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Радищева, 42/10, 44/9; ул. Рылеева, 6.

От газоснабжения:

22 октября

10.00 — 13.00 - ул. Полухина, 18, 20, 22; б-р. Театральный, 11; ул. Подстаницкого, 18.

От электроснабжения:

22 октября

9.00 — 17.00 - ул. Гвардейская, 12 корп. 2; ул. Максима Горького, 2/12; ул. Челюскинцев, 21а.

23 октября

9.00 — 17.00 - ул. Гвардейская, 12 корп. 2; ул. Максима Горького, 2/12; ул. Челюскинцев, 21а.

24 октября

9.00 — 17.00 - ул. Гвардейская, 12 корп. 2; ул. Максима Горького, 2/12; ул. Челюскинцев, 21а; ул. Подстаницкого, 14; ул. Свердлова, 18.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.