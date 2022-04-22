Плановые отключения в Мурманске на 22 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 апреля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 2 кооп. 1, 4 корп. 1, 6 корп. 1.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 20 апреля до 15.00 22 апреля - ул. Капитана Орликовой, 34.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Свердлова, 82.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - просп. Кольский, 18, 20.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00, ул. Олега Кошевого, 8; ул. Самойловой, 6, 8; ул. Аскольдовцев, 29; ул. Капитана Буркова, 45, 49.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.