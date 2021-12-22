Плановые отключения в Мурманске на 22 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 декабря.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 20 декабря до 16.00 24 декабря – просп. Кольский, 218, 220, 222;

9.00 — 13.00 - ул. Капитана Буркова, 23.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Александрова, 18.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 – просп. Кольский, 165; просп. Кирова, 28; ул. Октябрьская, 9, 17; ул. Аскольдовцев, 18.

От электроснабжения:

11.00 — 15.00 – просп. Кольский, 101.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.