Плановые отключения в Мурманске на 22 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 февраля.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Капитана Буркова, 23;

10.00 — 17.00 - ул. Шабалина, 23, 25, 27.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Бабикова, 5; пр-д. Капитана Тарана, 14, 15, 16; ул. Воровского, 16, 17; ул. Софьи Перовской, 6, 8; просп. Героев-североморцев, 76 корп.2.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Челюскинцев, 35;

14.30 — 16.00 - пер. Дальний, 7.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.