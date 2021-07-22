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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 22 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 12 июля  до выполнения 25 июля - плановый ремонт Дизельной котельной (п. Дровяное) (МУП «Мурманская управляющая компания») – 4 дома;

с 13 июля до выполнения 26 июля - плановый ремонт Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 дома;

с 13 июля до выполнения  26 июля - плановый ремонт от котельной ТЦ «Росляково -1» (филиал АО «МЭС» «Североморская теплосеть») - 67 домов;

с 14 июля до выполнения 27 июля - плановый ремонт котельной мкр. Абрам-Мыс (АО «МЭС») – 16 домов;

с 0.00 21 июля до 24.00 3 августа - плановый ремонт котельной «Роста» (АО «МЭС») — 114 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 – просп. Ленина, 100, 96, 98; ул. Карла Либкнехта, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 19/15, 9; ул. Октябрьская, 18/13, 10, 12, 14, 16, 8.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 21.00 - ул. Нахимова, 8, 10, ул. Нахимова, 5.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - Североморское (Росляково), 12.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 44, 47, 49/17; ул. Жуковского, 10, 11, 12, 14, 16, 4, 5, 7, 8, 9; ул. Набережная, 3а; ул. Нахимова, 10, 8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

Комментарии

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