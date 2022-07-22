Плановые отключения в Мурманске на 22 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 12 июля до выполнения работ 25 июля – плановый ремонт котельной «Восточная» - 721 дом;

с 13 июля до выполнения работ 26 июля – плановый ремонт котельной «Абрам-Мыс» - 19 домов;

с 13 июля до выполнения работ 26 июля – плановый ремонт котельной «Росляково-1» - 41 дом;

с 20 июля до выполнения работ 2 августа – плановый ремонт котельной «Роста» - 144 дома.

От горячего водоснабжения:

с 13.00 20 июля до 17.00 22 июля – просп. Ленина, 80; ул. Комсомольская, 4, 6; ул. Самойловой, 7, 16;

с 9.00 20 июля до 15.00 22 июля – просп. Кольский, 49;

с 15.00 21 июля до 18.00 22 июля - ул. Халатина, 20.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 13.30 - ул. Старостина, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 13 корп. 1, 13 корп. 2; пр-д. Связи, 30;

9.00 — 14.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 11; ул. Александрова, 30 корп. 2;

10.00 — 16.00 - ул. Крупской, 30.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ш. Североморское (р-н. Росляково), 8;

10.00 — 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.