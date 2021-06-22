Плановые отключения в Мурманске на 22 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 23 июнядо выполнения 24 июня - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «Северная Промзона»;

с 21 июня по 24 июня - опрессовка тепловой сети котельной «Роста» (АО «МЭС») – 114 домов;

с 22 июня по 28 июня - опрессовка тепловой сети Восточной котельной - 458 домов;

с 22 июня до выполнения 28 июня - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2 Новое плато» - 32 дома;

с 22 июня до выполнения 28 июня - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2а Больничный городок» - 114 домов.

Ремонт теплосетей и ТЦ:

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт тепловой сети котельной «Угольная» (МУП «МУК») – 3 дома.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 21 июня до 16.00 22 июня - Театральный бульвар, 9;

9.00 – 16.30 - ул. Ломоносова, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19, 21/10.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Первомайская, 2, 4, 6;

9.00 – 23.00 – просп. Героев-североморцев, 63/24, 65, 67; ул. Хлобыстова, 26

От газоснабжения:

10.00 – 14.00 - ул. Нахимова, 11;

10.00 – 17.00 - ул. Сафонова, 20/2.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 проезд Капитана Тарана, 3, 6, 6а, 10; ул. Куйбышева, 2, 2а, 4; ул. Павлова, 19, 23; ул. Полярные Зори, 34, 36, 38.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.