Плановые отключения в Мурманске на 22 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 21 марта до 16.00 22 марта – просп. Кирова, 43, 45, 47; просп. Кольский, 167; ул. Капитана Копытова, 21;
с 10.00 21 марта до 17.00 23 марта - ул. Крупской, 60;
с 10.00 21 марта до выполнения работ 29 марта - просп. Ленина, 95.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Героев Рыбачьего, 36, 38; ул. Шабалина, 1, 3, 8, 25а.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Капитана Копытова, 18, 23; ул. Софьи Перовской, 13, 19, 21; ул. Профсоюзов, 22; ул. Капитана Буркова, 27, 29.
От электроснабжения:
0.00 — 7.00 - проезд Капитана Тарана, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24; ул. Капитана Буркова, 33, 35, 37, 39, 41, 43; ул. Полярные Зори, 42, 42а, 44, 46.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.