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Мурманская область. Арктика (16+)21.05.20 18:00

Плановые отключения в Мурманске на 22 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 22 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Декабристов, 12; ул. Зои Космодемьянской, 19, 21; ул. Капитана Орликовой, 30; ул. Сафонова, 39; ул. Шабалина, 4, 37;

9.00 – 17.00 - ул. Гаджиева, 12.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 20 мая до 16.00 22 мая - ул. Капитана Орликовой, 10, 11, 12;

с 10.00 20 мая до 17.00 22 мая - ул. Шмидта, 21;

с 9.00 22 мая - до выполнения работ, переулок Дальний, 11; ул. Генерала Фролова, 3, 4/6, 5, 7, 7а, 8/80, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13а, 15/55, 16; ул. Павлова, 12, 24, 26, 28, 30, 40, 42/20, 57, 59; ул. Полухина, 4, 9, 9а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 16б, 18, 20, 22; ул. Радищева, 76; ул. Чехова, 11.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - пр-т. Кирова, 15; ул. Халатина, 25; ул. Бондарная, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 22; просп. Кольский, 161, 163; ул. Адмирала Ушакова, 14, 18; пер. Арктический, 4, 5, 6, 7, 12.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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