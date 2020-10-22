Плановые отключения в Мурманске на 22 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 октября.

От горячего водоснабжения:

с 8.30 19 октября до 17.00 23 октября - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 2.

От горячего и холодного водоснабжения:

8.30 – 17.00 - пр-д. Капитана Тарана, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

8.30 – 23.00 - пр-д. Капитана Тарана, 16.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Полярный Круг, 8; ул. Шмидта, 11, 17; ул. Халатина, 20; ул. Адмирала Лобова, 56, 58.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.