Плановые отключения в Мурманске на 22 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 22 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 15.00 21 сентября до 16.00 23 сентября - ул. Зои Космодемьянской, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 17 корп. 3.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Ломоносова, 8; просп. Ленина, 46, 48; ул. Октябрьская, 24, 25, 26; ул. Адмирала Лобова, 34, 36.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.