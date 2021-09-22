Плановые отключения в Мурманске на 22 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 22 сентября до 16.00 24 сентября - ул. Зои Космодемьянской, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 17 корп. 3, 18.

От холодного водоснабжения:

с 9.00 22 сентября до выполнения работ - ул. Советская (р-н. Росляково), 6;

9.00 – 12.00 - ул. Баумана, 47, 47а;

9.00 – 17.00 - ул. Александрова, 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.