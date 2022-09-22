Плановые отключения в Мурманске на 22 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 10.00 19 сентября до 17.00 22 сентября - ул. Зои Космодемьянской, 1;
с 9.00 21 сентября до выполнения работ 10 октября - ул. Капитана Буркова, 23;
с 14.35 21 сентября до выполнения работ 22 сентября - пр-д. Рыбный, 8.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 20.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 23, 25, 29, 33.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Адмирала Лобова, 35, 36, 37, 39/13;
10.00 — 16.00 - ул. Пушкинская, 5.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Генералова, 7/26, 11; ул. Фрунзе, 28, 30, 32/6;
10.00 — 13.00 - ул. Книповича, 45;
10.00 — 17.00 – просп. Ленина, 62/11.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.