Плановые отключения в Мурманске на 22 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 января.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - пр-д. Лыжный, 6; просп. Героев-североморцев, 83/1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.