ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Про энергию, или Значение мотивации в нашей жизни«На Севере – светло!»: в Мурманске состоится пасхальная ярмарка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)23.04.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 23-25 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23-25 апреля.

От горячего водоснабжения:

23-24 апреля

с 9.00 22 апреля до 17.00 24 апреля - просп. Кольский, 46, 86, 100; ул. Халтурина, 7, 11; ул. Крупской, 30, 36; ул. Героев Рыбачьего, 19, 20, 21, 23.

23 апреля

9.00 — 14.00 - ул. Софьи Перовской, 5, 15а.

25 апреля

9.00 — 11.30 – просп. Кирова, 31, 31а; ул. Зелёная, 47, 47а; ул. Каменная, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3;

9.00 — 16.00 - пер. Арктический, 16;

10.00 — 17.00 - ул. Капитана Буркова, 27.

От горячего и холодного водоснабжения:

с 9.00 25 апреля до выполнения работ - ул. Сафонова, 24/26;

9.00 — 14.00 - ул. Александрова, 40.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда и молодые специалисты – как изменилась ситуация с начала года, где искать работу, сколько платят начинающим сотрудникам - обзор сферы по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
22.04.22 14:27
"В дальнейшем контейнеры будут отправлены на переработку на ФГУП «ПО «Маяк»..." так и хочется увидеть продолжение этой фразы: " ... после складирования и формирования состава по ЖД дороге с 35 завода
Комментарий к новости:Судно-контейнеровоз «Россита» ФГУП «Атомфлот» обеспечило доставку отработавшего ядерного топлива из губы Андреева
Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире12:00«Юрка — сын командира». Художественный фильм (6+)13:15«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)13:45«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области цены производителей промышленных товаров в марте возросли в среднем на 7,0%-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел на 1,49 рубля, евро теряет почти 1,2 рубля-PRO Энергетику (18+)Объекты энергосистемы Кольско-Карельского транзита перевели на дистанционное управление-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23-25 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В регионе расширят перечень категорий граждан, которые могут получить соцподдержку по оплате коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли брать отпуск на майские праздники мурманчанам и жителям области?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика