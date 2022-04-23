Плановые отключения в Мурманске на 23-25 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23-25 апреля.
От горячего водоснабжения:
23-24 апреля
с 9.00 22 апреля до 17.00 24 апреля - просп. Кольский, 46, 86, 100; ул. Халтурина, 7, 11; ул. Крупской, 30, 36; ул. Героев Рыбачьего, 19, 20, 21, 23.
23 апреля
9.00 — 14.00 - ул. Софьи Перовской, 5, 15а.
25 апреля
9.00 — 11.30 – просп. Кирова, 31, 31а; ул. Зелёная, 47, 47а; ул. Каменная, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3;
9.00 — 16.00 - пер. Арктический, 16;
10.00 — 17.00 - ул. Капитана Буркова, 27.
От горячего и холодного водоснабжения:
с 9.00 25 апреля до выполнения работ - ул. Сафонова, 24/26;
9.00 — 14.00 - ул. Александрова, 40.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.