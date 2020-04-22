Плановые отключения в Мурманске на 23 апреля

Игорь Ваасильевич А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение! Комментарий к новости: Лица, прибывшие в Мурманскую область из других регионов России, должны сообщить об этом и уйти на карантин

Алекс И чему вы радуетесь? У всей этой шпаны от нефтебизнеса одна цель-как можно больше шкур содрать с народа! Они строят свой "бизнес" на горе и беде россиян! И на их бесправии!((( Зная,что НИЧЕГО и НИКОГД Комментарий к новости: В Мурманской области оптовики продолжили снижение цен на бензин, а на АЗС цены упорно держатся на прежнем уровне