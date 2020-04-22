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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.20 17:48

Плановые отключения в Мурманске на 23 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 апреля.

От горячего водоснобжения и теплоснабжения:

9.00 – 15.00 - Молодёжный проезд, 6, 11;  ул. Капитана Орликовой, 57;  ул. Крупской, 30; ул. Марата, 23.

От горячего водоснобжения:

с 10.00 20 апреля до выполнения работ 23 апреля - ул. Приморская (жилой район Росляково), 14;

с 10.00 21 апреля до 16.00 23 апреля – мпросп. Кольский, 224, 226, 228;

с 9.00 22 апреля до 16.00 23 апреля - ул. Папанина, 7;

с 9.00 22 апреля до 16.00 24 апреля - ул. Беринга, 1, 3, 9.

От холодного  водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Советская, 9а, 10, 12а; ул. Спортивная, 13; ул. Фрунзе, 12; ул. Колхозная, 10а, 12, 16;

9.30 – 16.00 - ул. Полухина, 12а, 14а, 14б, 14в, 16б.

От электроснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Декабристов, 10, 11, 11а, 13а;  ул. Марата, 14, 16; ул. Советская, 23.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
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Алекс
22.04.20 14:31
И чему вы радуетесь? У всей этой шпаны от нефтебизнеса одна цель-как можно больше шкур содрать с народа! Они строят свой "бизнес" на горе и беде россиян! И на их бесправии!((( Зная,что НИЧЕГО и НИКОГД
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Rjynetyysq
22.04.20 11:30
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