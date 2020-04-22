Плановые отключения в Мурманске на 23 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 апреля.
От горячего водоснобжения и теплоснабжения:
9.00 – 15.00 - Молодёжный проезд, 6, 11; ул. Капитана Орликовой, 57; ул. Крупской, 30; ул. Марата, 23.
От горячего водоснобжения:
с 10.00 20 апреля до выполнения работ 23 апреля - ул. Приморская (жилой район Росляково), 14;
с 10.00 21 апреля до 16.00 23 апреля – мпросп. Кольский, 224, 226, 228;
с 9.00 22 апреля до 16.00 23 апреля - ул. Папанина, 7;
с 9.00 22 апреля до 16.00 24 апреля - ул. Беринга, 1, 3, 9.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Советская, 9а, 10, 12а; ул. Спортивная, 13; ул. Фрунзе, 12; ул. Колхозная, 10а, 12, 16;
9.30 – 16.00 - ул. Полухина, 12а, 14а, 14б, 14в, 16б.
От электроснабжения:
9.00 – 12.00 - ул. Декабристов, 10, 11, 11а, 13а; ул. Марата, 14, 16; ул. Советская, 23.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.