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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 23 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 апреля.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 15.00 - пер. Русанова, 2, 3, 4, 7, 8.

От газоснабжения:

10.00 – 16.30 - ул. Олега Кошевого, 8, 10; пер. Русанова, 1, 5; ул. Самойловой, 12; ул. Комсомольская, 3; ул. Александра Невского, 71;

10.00 – 14.00 - ул. Гагарина, 49.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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