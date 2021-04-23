Мурманская область. Арктика (16+)23.04.21 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 23 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 апреля.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 15.00 - пер. Русанова, 2, 3, 4, 7, 8.
От газоснабжения:
10.00 – 16.30 - ул. Олега Кошевого, 8, 10; пер. Русанова, 1, 5; ул. Самойловой, 12; ул. Комсомольская, 3; ул. Александра Невского, 71;
10.00 – 14.00 - ул. Гагарина, 49.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)ПодробнееПартия пенсионеров требует кардинального оздоровления космической отрасли страны
-
Последние комментарии
Коля
23.04.21 00:30
Когда власть не сменяема - она становится невменяемой
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
22.04.21 21:05
Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ»! Я и коллектив КШМ посмотрели сюжет телеканала о акции в поддержку находящегося в колонии Алексея Навального. И я, как заместитель директора по Воспитате
Николай В.К.
16.04.21 07:48
А меня пугает забывчивость депутата Хабарова. Человек, который забыл про свою зарубежную собственность, должен лечиться, а не руководить редакцией. Поправить надо здоровье, устранить временную а
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Антикоррупция по-мурмански
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: картофель стал дешевле, а репчатый лук - дороже-PRO Валюту (16+)Рубль пытается укрепляться на фоне дорожающей нефти-PRO Энергетику (18+)Делегация из Армении посетила Кольскую АЭС для изучения опыта повторного продления срока эксплуатации станций-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Президент РФ поручил до 15 июня определить тарифы на проводку судов по Северному морскому пути