Плановые отключения в Мурманске на 23 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 августа.

Опрессовка тепловой сети:

с 8.00 17 августа до 24.00 23 августа - опрессовка теплосети ПАО «МТЭЦ» −332 дома.

От холодного водоснабжения:

9.00 – до выполнения - ул. Заводская (жилой район Росляково), 11, 13, 6, 5, 19.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.