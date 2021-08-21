Мурманская область. Арктика (16+)21.08.21 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 23 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 августа.
Опрессовка тепловой сети:
с 8.00 17 августа до 24.00 23 августа - опрессовка теплосети ПАО «МТЭЦ» −332 дома.
От холодного водоснабжения:
9.00 – до выполнения - ул. Заводская (жилой район Росляково), 11, 13, 6, 5, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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