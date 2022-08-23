Плановые отключения в Мурманске на 23 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 августа.

Гидравлические испытания:

с 22 августа до выполнения 26 августа — гидравлические испытания котельной «Южная» — 591 дом.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 13.00 - ул. Радищева, 26, 28, 32.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 29 корп. 1.

От электроснабжения:

0.01 — 7.00 - ул. Зелёная, 37, 39, 41, 42, 56 корп. 1, 56 корп. 2, 62; ул. Котовского, 28.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.