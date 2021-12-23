Плановые отключения в Мурманске на 23 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 декабря.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 9.30 23 декабря до выполнения работ – пр-д. Капитана Тарана, 6, 9, 10, 11, 12, 13; ул. Капитана Буркова, 27, 29, 31; ул. Полярные Зори, 36, 38, 40; ул. Привокзальная, 2, 4.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 20 декабря до 16.00 24 декабря – просп. Кольский, 218, 220, 222;

с 9.00 22 декабря до 16.00 24 декабря - ул. Олега Кошевого, 16 корп. 1, 18;

9.00 — 11.30, -ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26.

От газоснабжения:

9.30 — 16.30 – просп. Кольский, 167; ул. Папанина, 21, 23; ул. Аскольдовцев, 30 корп. 1; просп. Кирова, 28в.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.