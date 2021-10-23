Плановые отключения в Мурманске на 23 и 25 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 и 25 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 23.00 23 октября по 9.00 24 октября - пр-д. Связи, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; пр-д. Северный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25; ул. Гвардейская, 2, 4, 6, 8, 10, 12 корп.1, 12 корп.2, 12 корп.3, 14, 19, 22; ул. Капитана Буркова, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; ул. Капитана Маклакова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; ул. Карла Маркса, 15, 17, 19, 23/51, 25, 25А, 29, 30, 32, 33/51, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 55, 57, 59, 61; ул. Книповича, 22, 24, 25, 27, 29, 33 корп.1, 33 корп.2, 33 корп.3, 35/2, 35 корп.1, 35 корп.3, 36, 36а, 37, 38, 39, 39 корп.2, 39 корп.3, 40, 41, 42, 43, 44 корп.1, 45, 47, 49а, 49 корп.2, 49 корп.3, 49 корп.4, 51, 52, 53, 55, 59, 61 корп.1, 61 корп.2, 61 корп.3, 63, 65, 67; ул. Мира, 1, 2 корп.1, 2 корп.2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27; ул. Планерная, 3; ул. Полярные Зори, 12, 14, 16, 17 корп.2, 17 корп.3, 17 корп.4, 18, 20, 25а, 25 корп.1, 29 корп.1, 31 корп.1, 31 корп.2, 33 корп.1, 33 корп.2, 33 корп.3, 35, 35 корп.2, 36, 38, 39, 40, 41 корп.1, 41 корп.2, 41 корп.3, 41 короп.4, 42, 43 корп.1, 43 корп.2, 44, 45 корп.1, 46, 46а, 47, 49 корп.2, 49 корп.3, 49 корп.4, 49 корп.5, 49 корп.6, 50, 52, 58, 60, 62; ул. Радищева, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 26, 60/2; ул. Скальная, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 30, 33, 35, 37; ул. Софьи Перовской, 43; ул. Старостина, 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 корп.2, 11 корп.2, 13 корп.1, 13 корп.2, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 49, 53, 57, 59 корп.1, 59 корп.2, 61 корп.1, 61 корп.2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99; ул. Трудовых Резервов, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 13; ул. Радищева, 2, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 26, 60; ул. Гвардейская, 1а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 корп.1, 12 корп.2, 12 корп.3, 14, 14 корп.1, 16, 18, 19, 22; ул. Новое Плато, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 18, 19, 20, 22; ул. Папанина, 1, 3, 3 корп.1, 4; пр. Капитана Тарана, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; ул. Рогозерская, 4, 13; ул. Сполохи, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

25 октября - 9.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 22, 24; ул. Калинина, 42.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.