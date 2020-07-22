Плановые отключения в Мурманске на 23 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 июля.

Ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;

с 15 июля по 28 июля - плановый ремонт (полная остановка) котельной мкр. Абрам-Мыс – 16 домов;

с 21 июля по 3 августа - плановый ремонт (полная остановка) Южной котельной – 564 дома.

Опрессовка тепловых сетей:

с 21 июля по 24 июля - опрессовка тепловых сетей от котельной «Роста» - 114 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Долина Уюта, 6;

9.00 – 23.00 - ул. Адмирала Лобова, 1, 3, 5; просп. Героев-североморцев, 82/2.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30- ул. Сафонова, 45;

10.00 – 15.00 - ул. Полярные Зори, 11.

От электроснабжения:

с 11.00 – до выполнения работ - ул. Октябрьская, 36.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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АО «МОЭСК» сообщает, что с 23.00 23 июля до 6.00 24 июля будут проводиться плановые ремонтные работы на ПС 335, в связи с чем будет отсутствовать электроснабжение у следующих абонентов:

ул. Инженерная - 1, 3, 4, 2а, 8, 6, 2, 22, 10, 12;

ул. Александра Невского - 82, 80, 6, 98, 92, 88, 90, 94, 96, 95, 93, 87, 91, 89, 93, 71, 79, 83, 69, 73, 81, 75;

ул. Николаева - 6,4, 1/9, 3, 13, 5, 7, 8, 15, 89, 88;

ул. Аскольдовцев - 47, 7, 3, 5, 11, 15, 13, 17, 19, 35, 35 корп. 1, 25 корп. 3, 25 корп. 4, 25 корп. 2, 41, 45, 25 корп. 4, 35, 33, 37, 31, 27, 29, 25, 23/35, 25 корп. 3, 25 корп. 1, 43, 47а, 47, 20, 24, 28, 32, 36, 12, 16, 30/2, 30/3, 30а, 32/2, 30/3, 26/2, 26/3, 14, 34/1, 34/2;

ул. Чумбарова-Лучинского - 3а, 6, 8, 10, 39, 18, 24, 14, 11, 17, а/г 104, 3а, 7, 5, 9, 13, 23, 25, 19, 33, 27, 15, 19, 21, 29, 5, 7, 50, 50а, 32/1, 32/2, 40/1, 40/2, 32/3, 40/3, 46/2, 46/1, 18, 24, 14, 10, 6, 4/1, 12, 20, 22, 18, 8, 14, 21, 16, 19 б, 20, 12;

просп. Героев-североморцев - 58, 56, 62, 2, 38, 30, 32, 34, 22, 24, 26, 28, 30, 24, 26, 28, 22, 31, 40, 17 корп. 2, 17 корп. 1, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 19, 13, 9 корп. 1, 7 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 15, 21, 27, 25, 29, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Кирпичная - 3, 8, 12;

ул. Хлобыстова - 13, 19/66, 15, 17, 7, 9, 11, 3, 5;

ул. Урицкого - 3, 5, 7;

ул. Гончарова - 5;

ул. 6-й Комсомольской батареи - 55, 31, 31, 33, 35, 37, 41, 11, 13, 31, 33, 35, 37, 41, 47, 45, 53;

ул. Александрова - 20, 22, 18, 8, 14, 40, 16, 24/1, 10, 6, 4/1, 12, 26, 40, 38, 30/3, 30/1, 30/2, 28, 16, 24/1;

ул. Ивана Халатина - 18, 2а, 19, 21, 12, 12, 18, 16, 14, 20, 11а, 7, 2, 4, 23, 25, 40, 10, 3, 5, 2, 15;

ул. Калинина - 35, 39, 45, 47, 28, 11, 14, 6, 55, 57, 59, 63, 65, 42, 40, 16, 18, 25, 31а, 23, 33, 2а, 13, 15, 19, 27, 42, 40, 13, 69, 71, 77, 52;

ул. Гагарина - 13, 15, 9 корп. 5, 9 корп. 4, 3, 1, 1а, 4, 2/23, 8;

ул. Павлика Морозова - 2/11, 4, 1/7, 5 корп. 3, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 57:

ул. Свердлова - 2 корп. 4, 2 корп. 6, 9б, 2 корп. 5, 8 корп. 6, 5, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 9 корп. 2, 3 корп. 1, 7 корп. 1, 3 корп. 2, 12 корп. 2, 10 корп. 2, 10 корп. 1, 12 корп. 3,12 корп. 1, 12 корп. 4, 10 корп. 3, 14 корп. 3, 14 корп. 1, 16/9, 14 корп. 2;

ул. Садовая - 2а, 3, 1, 9;

ул. Успенского - 4, 11;

пер. Казарменный - 2;

ул. С. Ковалева - 10, 14, 20;

ул. Маяковского - 1, 3, 27, 21, 23, 25.

Детские сады №№ 18, 89, 88, 95, 91;

ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер» -

ул. Свердлова - 2 корп. 4, 3 корп. 2;

Мурманская детская клиническая городская больница - ул. Свердлова, 18;

Мурманская детская инфекционная больница - просп. Героев-североморцев, 5 корп. 2;

Мурманский областной наркологический диспансер - просп. Героев-североморцев, 3 корп. 2;

Мурманский многопрофильный центр им. Н.И. Пирогова Федерального медико-биологических агентств – ул. Павлика Морозова, 6.

В связи с отключением от электроснабжения насосных станций «Мурманскводоканала» будет отсутствовать и холодное водоснабжение.