Плановые отключения в Мурманске на 23 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 12 июля до выполнения 25 июля - плановый ремонт Дизельной котельной (п. Дровяное) (МУП «Мурманская управляющая компания») – 4 дома;

с 13 июля до выполнения 26 июля - плановый ремонт Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 дома;

с 13 июля до выполнения 26 июля - плановый ремонт от котельной ТЦ «Росляково -1» (филиал АО «МЭС» «Североморская теплосеть») - 67 домов;

с 14 июля до выполнения 27 июля - плановый ремонт котельной мкр. Абрам-Мыс (АО «МЭС») – 16 домов;

с 0.00 21 июля до 24.00 3 августа - плановый ремонт котельной «Роста» (АО «МЭС») — 114 домов.

От горячего водоснабжения:

с 10.00 20 июля до выполнения работ 24 июля - ул. Самойловой, 9.

От газоснабжения:

с 9.00 22 июля до 16.00 23 июля - ш. Североморское (р-н. Росляково), 12.

От электроснабжения:

9.30 — 12.00 - ул. Шевченко, 6, 8, 10, 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.