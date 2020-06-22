Плановые отключения в Мурманске на 23 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 22 июня до выполнения 25 июня - опрессовка тепловой сети котельной «Роста» (АО «МЭС») – 114 домов;

с 23 июня до выполнения 26 июня – опрессовка тепловой сети от котельной ЦТП «Фестивальная» (ОАО «ММРП») – 18 домов;

с 23 июня до выполнения 26 июня - опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Шевченко» – 13 домов;

с 23 июня до выполнения 26 июня - опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Бондарная» – 27 домов;

с 23 июня до выполнения 26 июня - опрессовка тепловых сетей от котельной ЦТП «Прибрежная» – 9 домов.

Ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 28 июня - полная остановка угольной котельной (МУП «Мурманская управляющая компания») - 3 дома;

с 15 июня до выполнения 28 июня - полная остановка дизельной котельной (МУП «Мурманская управляющая компания») - 4 дома;

с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;

с 23 июня до выполнения 6 июля – плановый ремонт (полная остановка) Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома.

Гидравлические испытания тепловой сети:

с 23 июня до выполнения 25 июня - гидравлические испытания тепловой сети котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 16.00 - просп. Героев-североморцев, 35, 37, 39, 43, 45; ул. Гагарина, 18, 20, 22, 24, 45, 47 корп. 1, 47 корп. 2, 49; ул. Капитана Пономарева, 1/16.

От горячего и холодного водоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Коминтерна, 9/1.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Первомайская, 2, 4, 6.

От газоснабжения:

9.30 – 15.00 - ул. Куйбышева, 5, 14, 17; ул. Чехова, 12/37; ул. Радищева, 41, 63, 66; просп. Ленина, 9;

9.30 – 16.30 - ул. Новое Плато, 4; ул. Халатина, 15, 19;

10.00 – 16.00 - пер. Водопроводный, 7 корп. 2.

От электроснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Заречная, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 26а, 27, 29, 30, 31; ул. Новосельская, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 38.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.