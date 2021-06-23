Плановые отключения в Мурманске на 23 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 23 июня до выполнения 24 июня - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «Северная Промзона»;

с 21 июня по 24 июня - опрессовка тепловой сети котельной «Роста» (АО «МЭС») – 114 домов;

с 22 июня по 28 июня - опрессовка тепловой сети Восточной котельной - 458 домов;

с 22 июня до выполнения 28 июня - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2 Новое плато» - 32 дома;

с 22 июня до выполнения 28 июня - опресовка тепловых сетей от ЦТП – «кв.2а Больничный городок» - 114 домов.

Ремонт теплосетей и ТЦ:

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт тепловой сети котельной «Угольная» (МУП «МУК») – 3 дома.

От горячего водоснабжения:

с 11.00 22 июня до 14.00 23 июня - ул. Инженерная, 2.

От газоснабжения:

10.00 – 14.00 - ул. Аскольдовцев, 34;

10.00 – 15.00 - ул. Коминтерна, 11/2.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Радищева, 48, 50, 52/1, 54; ул. Рылеева, 2, 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.