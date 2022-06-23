Плановые отключения в Мурманске на 23 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 июня.

Опрессовка теплосети котельной:

18 июня до выполнения 27 июня – опрессовка теплосети котельной «Восточная» (АО «МТЭЦ») – 721 дом;

с 20 июня до выполнения 23 июня – опрессовка теплосети котельной «Северная» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона – 464 дома;

с 21 июня до выполнения 27 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Новое Плато» после окончания отопительного сезона – 34 дома;

с 21 июня до выполнения 27 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Больничный городок» после окончания отопительного сезона – 145 домов.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») – 3 дома;

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») – 3 дома.

с 21 июня до выполнения 4 июля – плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») – 8 домов.

От горячего водоснабжения:

с 18.25 21 июня до выполнения работ 24 июня - ул. Загородная, 18, 28; ул. Туристов, 45, 47, 49, 51; ул. Челюскинцев, 32, 34;

с 8.15 23 июня до 16.00 24 июня - ул. Шевченко, 7, 7а, 7б, 11, 11а, 14а, 15, 16а, 24, 26, 28.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Гагарина, 27, 29;

9.00 – 16.00 - ул. Гагарина, 31.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Миронова, 12.

От газоснабжения:

10.00 – 16.00 - ул. Сафонова, 20/2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.