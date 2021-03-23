Плановые отключения в Мурманске на 23 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 марта.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 22 марта до 16.00 24 марта - ул. Героев Рыбачьего, 36, 38; ул. Капитана Орликовой, 54, 55;

с 9.00 23 марта до 17.00 25 марта - ул. Радищева, 19.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 18, 23; ул. Капитана Буркова, 27, 29; просп. Ленина, 61, 63; ул. Хлобыстова, 3, 5;

10.00 – 16.00 - ул. Хлобыстова, 20 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.