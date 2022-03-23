Плановые отключения в Мурманске на 23 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 марта.
От горячего водоснабжения:
с 10.00 21 марта до 17.00 23 марта - ул. Крупской, 60;
с 9.00 22 марта до 17.00 24 марта - ул. Зои Космодемьянской, 34, 36;
с 10.00 21 марта до выполнения работ 29 марта - просп. Ленина, 95.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Капитана Копытова, 20, 22; ул. Капитана Буркова, 19/2; ул. Профессора Сомова, 4; ул. Софьи Перовской, 31/11, 37, 39; ул. Хлобыстова, 3, 5.
От электроснабжения:
14.00 — 17.00 - ул. Октябрьская, 2а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.