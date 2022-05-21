Плановые отключения в Мурманске на 23 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 12; ул. Александрова, 40; ул. Калинина, 52; ул. Чумбарова-Лучинского, 48 корп. 1, 50.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 23 мая до 14.00 24 мая - просп. Кольский, 41, 47;

с 9.00 23 мая 14.00 25 мая - ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 1, 9 корп. 2; ул. Ломоносова, 9 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 – ул. Александра Невского, 97/60.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.