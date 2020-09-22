Плановые отключения в Мурманске на 23 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 23 сентября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 9.00 23 сентября до выполнения работ - ул. Воровского, 16;

9.00 – 11.30 - ул. Декабристов, 28.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 23 сентября до выполнения работ - ул. Софьи Перовской, 11а;

9.00 – 16.00 - ул. Зои Космодемьянской, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - пр-д. Молодёжный, 5, 6, 8, 9, 10;

9.00 – 23.00 - ул. Сафонова, 24/26, 26, 39; ул. Нахимова, 30, 32;

11.00 – 17.00 - ул. Полярные Зори, 21 корп. 1.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Адмирала Лобова, 35, 37; ул. Ломоносова, 9 корп. 1, 9 корп. 2; просп. Ленина, 51, 53; ул. Октябрьская, 27, 30.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.