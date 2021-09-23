Плановые отключения в Мурманске на 23 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 22 сентября до 16.00 24 сентября - ул. Зои Космодемьянской, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 17 корп. 3, 18.

От холодного и горячего водоснабжения:

14.00 — 17.00 - ул. Старостина, 99.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Ломоносова, 9 корп. 1, 9 корп. 2; просп. Ленина, 46, 48; ул. Октябрьская, 36, 40;

10.00 — 16.00 - ул. Свердлова, 12 корп. 1

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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В связи с проведением противоаварийных ремонтных работ в электрических сетях АО «МОЭСК» информирует, что в период с 00.00 до 1.00 23 сентября будет произведено отключение энергопринимающих устройств объектов потребителей электрической энергии от электроснабжения, присоединенных к РУ-0,4 1 СШ ТП-463. Отключение электроснабжения коснётся объектов, расположенных по следующим адресам.

ул. Свердлова, 54, 56, 58; ул. Алексея Хлобыстова, 37, 41а.

Потребителям электрической энергии необходимо принять меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения собственных электроустановок в соответствии с Правилами устройства электроустановок. При планировании производственного графика необходимо учитывать указанное время проведения ремонтных работ.