Плановые отключения в Мурманске на 23 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Гаджиева, 9, 11, 13.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 21 сентября до выполнения работ 10 октября - ул. Капитана Буркова, 23.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 3, 3а, 3б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19; ул. Аскольдовцев, 13;
9.00 — 18.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 21, 27.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00, ул. Ломоносова, 8; просп. Ленина, 45; ул. Октябрьская, 24.
От электроснабжения:
2.00 — 16.00 - ул. Бондарная, 9;
10.00 — 16.00 - ул. Бондарная, 13, 28, 32, 34;
10.00 — 17.00 - ул. Подстаницкого, 18.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.